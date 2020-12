Dove Vedere SAMPDORIA MILAN Streaming Link Diretta Live Video Gratis Online

Sampdoria Milan senza Rojadirecta: dove streming link e diretta live tv. Oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 20:45 si gioca Sampdoria Milan, match che chiude le partite domenicali della 10a giornata del campionato di calcio di Serie A. Rossoneri in testa alla classifica con 23 punti dopo nove partite e frutto di ben sette vittorie e due pareggi, e quindi ancora imbattuti assieme alla Juventus che però ha vinto di meno.

Il Milan di Stefano Pioli, con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare del torneo, è reduce da 6 vittorie consecutive in trasferta. Si tratta del terzo miglior andamento fuoricasa della loro storia dopo quelli del 1993 (9 vittorie di fila con l’allenatore Capello) e del 1964 (7 successi con il tecnico Nils Liedholm). La Sampdoria di Claudio Ranieri si presenta alla sfida casalinga allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, viene da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle precedenti 4 giornate.

Dove Vedere Sampdoria Milan Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Sampdoria Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Sampdoria Milan:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con(gratis per gli abbonati con link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini; Quagliarella. Allenatore Claudio Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Keita Balde.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Leao.

Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Sampdoria Milan streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.