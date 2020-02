Dove vedere SAMPDORIA NAPOLI Streaming con Immagini Highlights Gratis

Sampdoria Napoli live streaming gratis e diretta tv sui canali digitali a partire dalle ore 20:45 di oggi 3 febbraio 2020. Il quadro della 22esima giornata di Serie A si chiude con il monday night di Marassi, dove un Napoli uscito dalla crisi (ha sconfitta la Juve 2-1 nell’ultima partita giocata) fa visita alla Sampdoria degli ex Tonelli, Gabbiadini e Quagliarella. Andiamo a scoprire dove vedere Sampdoria Napoli streaming e diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere oggi in campo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri.

Squalificati: Bereszynski. Indisponibili: Ferrari, Depaoli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Lorenzo Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Allan, Younes, Ghoulam, Malcuit.

Dove vedere Sampdoria Napoli Streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Sampdoria Napoli in diretta streaming su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Qui verranno trasmessi anche gli highlights della partita. Per vedere Sampdoria Napoli streaming gratis basterà collegarsi a Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati Sky.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Sampdoria Napoli anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.