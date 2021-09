Dove vedere SAMPDORIA-NAPOLI Streaming Gratis Video: Caputo vs Osimhen

Sampdoria-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Sampdoria-Napoli, partita valida per la quinta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:30 italiane di oggi giovedì 23 settembre 2021 nel palcoscenico del Luigi Ferraris di Marassi in Genova. La Sampdoria ha perso le ultime cinque partite di Serie A contro il Napoli, subendo sempre almeno due reti nel parziale: nella storia della competizione, solo contro Juventus, Milan e Inter i blucerchiati hanno perso più gare di fila. Andiamo a scoprire dover vedere Samdproa-Napoli streaming diretta tv.

Il Napoli ha vinto le prime quattro partite di campionato per la sesta volta in Serie A: nelle precedenti cinque occasioni è sempre arrivato nelle prime cinque posizioni a fine anno, ma mai in testa alla classifica.

Sampdoria-Napoli streaming gratis: le formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disposizione in panchina: Ravaglia, Falcone, Murru, Ferrari, Dragusin, Trimboli, Chabot, Askildsen, Depaoli, Ekdal, Torregrossa, Ciervo. Allenatore D’Aversa.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

Luciano Spalletti ha perso soltanto una delle sue ultime 16 sfide da allenatore contro la Sampdoria in Serie A (2-3 con la Roma nel gennaio 2017) – ben 11 successi per l'attuale tecnico del Napoli nel parziale.

Arbitro: Valeri di Roma. Assistenti: Galletto e Rossi. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo. AVAR: De Meo.

Potete vedere Sampdoria-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Sampdoria Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.