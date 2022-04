Dove Vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis Online Video: Scamacca vs Vlahovic

Sassuolo-Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

“Serve una partita seria altrimenti rischiamo di uscirne con le ossa rotte”: così Allegri alla vigilia del match col Sassuolo. Quasi un monito, per tenere alta l’attenzione dopo la vittoria sulla Fiorentina che è valsa l’accesso alla finale di Coppa Italia. In campionato i bianconeri puntano a blindare l’attuale quarto posto, riprendendo la marcia dopo l’1-1 strappato in extremis al Bologna nel turno pre pasquale.

Tra le squadre della metà alta della classifica (prime 10 posizioni), la Juventus è quella che ha la peggiore percentuale realizzativa: 10.44%, frutto di appena 50 gol con 479 tiri (una rete ogni circa 9.6 tiri di media). Continua a leggere questo articolo per scoprire come guardare la sfida Sassuolo-Juventus in diretta tv e streaming.

Sassuolo-Juventus probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Da quando è arrivato alla Juventus, Dusan Vlahovic ha segnato sei gol in 10 presenze di campionato, almeno il doppio di qualsiasi bianconero (a tre reti nel periodo Álvaro Morata): nel parziale solo Immobile (otto, ma con tre rigori) e Osimhen (sette) hanno segnato più del serbo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez; D Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Vitale, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Satalino, Harroui, Toljan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Paulo Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Soulé, Kean, Morata. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Locatelli, Arthur. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Liberti-Prenna. Quarto Uomo: Miele G. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Sfida tra gli unici due giocatori nati dall’1/1/2000 ad aver segnato almeno nove gol in questo campionato (Giacomo Raspadori e Dusan Vlahovic): Raspadori potrebbe diventare il primo italiano nato negli anni 2000 ad andare in doppia cifra in un singolo torneo di Serie A, Dusan Vlahovic è già ora l’unico giocatore nato negli anni 2000 ad esserci riuscito due volte.

Sassuolo-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Sassuolo-Juventus (fischio d’inizio oggi 25 aprile alle 20:45) con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Sassuolo-Juventus su DAZN verrà raccontata La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Subito dopo il fischio finale si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

La partita Sassuolo-Juventus sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Federico Zancan, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi aveva chiuso il girone d’andata con quattro gol fatti (tra cui uno contro la Juventus) e un assist fornito; nel girone di ritorno è ancora a secco di gol e l’unico passaggio vincente l’ha realizzato il 9 gennaio contro l’Empoli.

Dove vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la Sassuolo-Juventus Online? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Le partite del Sassuolo nel girone di ritorno di questo campionato sono quelle che hanno visto più tiri in totale (443, tra i 233 effettuati e i 210 ricevuti) e più gol segnati (50, tra i 28 fatti e i 22 subiti).

Sassuolo-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky.

Sassuolo-Juventus Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.