Dove Vedere SASSUOLO JUVENTUS Streaming: Caputo vs CR7 Cristiano Ronaldo

Sassuolo Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video online gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 21:45 di oggi mercoledì 15 luglio 2020. La Juventus, dopo una settimana difficile, torna in campo e torna alla ricerca delle vittorie. I bianconeri vengono dalla sconfitta contro il Milan e dal pareggio contro l’Atalanta. Ora dovranno affrontare un altro avversario in grande condizione: il Sassuolo, che ha vinto tutte le ultime quattro partite. Ecco dove vedere Sassuolo Juventus streaming oppure in diretta televisiva.



Francesco Caputo, a quota 16 gol in questo campionato, dista una sola rete dal diventare il miglior marcatore del Sassuolo in una singola stagione di Serie A – lo scorso campionato, l’attaccante neroverde si è fermato proprio a 16, con la maglia dell’Empoli.

L'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, può diventare il primo giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Premier League, Liga e Serie A (al momento è a 49 reti totali nel campionato italiano).

Potete vedere Sassuolo Juventus con i servizi offerti da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sassuolo Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Le formazioni di Sassuolo Juventus che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Defrel, Obiang, Romagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: De Sciglio, Khedira.