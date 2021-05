Dove vedere SASSUOLO JUVENTUS Streaming Gratis Video Online Serie A: Berardi vs CR7 Ronaldo

Sassuolo Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita della 36a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:450 ITA di oggi mercoledì 12 maggio 2021.

Il Sassuolo arriva a questa gara dopo aver battuto in trasferta il Genoa per 2-1, mentre la Juventus è reduce dal pesantissimo 3-0 interno patito nello scontro diretto contro il Milan. Quello che andrà in scena sarà il sedicesimo confronto tra due squadre che nella loro storia si sono affrontate solo in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Juventus in virtù di undici vittorie conseguite a fronte di tre pareggi ed un successo del Sassuolo.

Nel match che si è giocato lo scorso 10 gennaio nel girone d’andata, ad imporsi sono stati i bianconeri per 3-1 con le reti di Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo, mentre è stata di Defrel la marcatura del momentaneo 1-1. Andiamo a scoprire dover vedere Sassuolo Juventus in streaming e in diretta tv.

Sassuolo Juventus streaming gratis: le formazioni

Andrea Pirlo, nel suo 4-4-2, punterà su Bonucci nel cuore della difesa al fianco di De Ligt, mentre Chiellini dovrebbe andare in panchina. Chance per Arthur, in attacco Dybala è in vantaggio su Morata nel ballottaggio per un posto al fianco di Cristiano Ronaldo. Cuadrado avanza a centrocampo. Buffon in porta.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Chiriches, Rogerio, Toljan, Lopez, Bourabia, Caputo, Djuricic, Haraslin, Oddei, Defrel.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Dybala.

All. Pirlo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Felix Correia.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Dove guardare Sassuolo Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Sassuolo Juventus con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Dove vedere Sassuolo Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Sassuolo Juventus streaming online streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti: Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, e anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.