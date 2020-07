Dove vedere SASSUOLO MILAN Streaming senza ROJADIRECTA Diretta TV

Sassuolo Milan Streaming Gratis e diretta televisiva senza Rojadirecta. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 21:45 di oggi martedì 21 luglio 2020 con la partita offerta nei servizi digitali di Sky. Si gioca per il 35esimo turno del calendario di calcio di Serie A stagione 2019/2020. Mancano 4 giornate alla fine del campionato. I rossoneri affrontano in trasferta i neroverdi di Roberto De Zerbi. Altra sfida dura e complicata, ma che il Milan ha il dovere di vincere per continuare a puntare la Roma e il quinto posto valido per l’accesso diretto alla prossima Europa League.

Dove vedere Sassuolo Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Sassuolo Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite).

è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Sassuolo Milan Streaming, probabili formazioni



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.