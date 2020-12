Dove vedere Sassuolo-Milan Streaming TV Serie A Video Highlights

Sassuolo-Milan Streming senza Rojadirecta: partita della 13a giornata di Serie A che possiamo vedere in tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Dove guardare Sassuolo-Milan streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Sassuolo-Milan streaming live gratis per gli abbonati con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Ricordiamo che Rojadirecta TV, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Le formazioni in campo oggi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogério; Bourabia, Lopez; Berardi, Djuričić, Traoré; Defrel. A disposizione: Pegolo, Chiricheș Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Obiang, Boga, Caputo, Raspadori, Haraslin. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Krunić, Castillejo, Hauge, Colombo, D. Maldini, Roback. Allenatore: Pioli.