Dove vedere SASSUOLO-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA, Formazioni e Orario TV

Sassuolo-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Sassuolo-Napoli, partita valida per la 15a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 1° dicembre 2021 allo Stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; Frattesi, M Lopez, Herroui; D Berardi, Defrel, Raspadori. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Henrique, Boga, J Traore, Oddei, Scamacca. Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic, Goldaniga. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Manolas, Demme, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Anguissa, Osimhen, Zanoli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Alassio e Liberti. Quarto Uomo: Di Martino. VAR: Nasca. AVAR: De Meo.

Dove guardare Sassuolo-Napoli Diretta TV Online senza Rojadirecta e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Sassuolo-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con Francesco Guidolin seconda voce. Si gioca dopo Inter-Spezia delle 18:30 e allo stesso orario di Genoa-Milan.

Sassuolo-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.