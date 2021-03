Dove vedere SASSUOLO NAPOLI Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Online TV Serie A: Caputo vs Mertens

Sassuolo Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 18:30 ITA di oggi mercoledì 3 marzo 2021. Si gioca per la 25a giornata di Serie A, turno infrasettimanale.Nella gara d’andata il Sassuolo ha ottenuto la sua seconda vittoria in Serie A contro il Napoli, dopo quella registrata nell’agosto 2015. Il confronto dello scorso novembre è stato inoltre il primo in cui i partenopei non hanno trovato la via del gol.

Il Napoli ha sempre trovato il gol in tutte le sette gare di Serie A giocate al Mapei Stadium contro il Sassuolo: tre i successi partenopei (3N, 1P). Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 13 partite di campionato: striscia record in Serie A per i neroverdi – l’ultima squadra emiliana a fare meglio è stata il Parma nel 2003 (14). Il Sassuolo non vince da tre gare interne di Serie A (2N, 1P) e non arriva a quattro di fila senza successi nella competizione dal marzo 2019. Andiamo a scoprire dover vedere Sassuolo Napoli in streaming e in diretta tv.

Sassuolo Napoli streaming gratis: le formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Boga, Bourabia, Chiriches, Romagna.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso.

Squalificati: Koulibaly. Indisponibili: Lozano, Osimhen, Petagna, Manolas.

Il Napoli ha perso le ultime tre trasferte di Serie A: l’ultima volta che i partenopei sono arrivati a quattro sconfitte esterne di fila nella competizione risale all’aprile 2015. Il Napoli è una delle due squadre, al pari della Juventus, ad aver subito meno gol su calcio piazzato in questo campionato (soltanto cinque finora), subito dietro il Sassuolo con sette.

Dove guardare Sassuolo Napoli Streaming Gratis e diretta online



Sassuolo Napoli video streaming gratis con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.