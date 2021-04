Dove Vedere SASSUOLO ROMA Streaming Gratis Video Online Oggi

Sassuolo Roma Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in tv e in video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua. Partita valida per la 29a giornata di Serie A di calcio. Ecco dove vedere Sassuolo Roma streaming oppure in diretta televisiva.

Sassuolo Roma streaming gratis link senza Rojadirecta e diretta online.

Potete vedere Sassuolo Roma in televisione con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

Probabili formazioni Sassuolo Roma

sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet,, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Magnanellii; Traorè, Lopez, Djuricic; Raspadori. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Berardi, Bourabia, Caputo, Romagna, Locatelli, Ferrari, Defrel.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Mayoral. Allenatore Fonseca. Squalificati: Ibanez, Villar. Indisponibili: Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling, Zaniolo, Juan Jesus.