Dove vedere SASSUOLO ROMA Streaming con Immagini Gratis Highlights dopo Cagliari-Parma

Sassuolo Roma Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Roma è l’unica contro cui il Sassuolo non ha mai vinto: cinque pareggi e otto sconfitte per i neroverdi. Tra le formazioni affrontate più di una volta in casa in Serie A, la Roma è sia quella contro cui il Sassuolo ha perso in percentuale di più (83% – 5/6) sia quella contro cui ha segnato meno (una sola rete). Andiamo a scoprire dove vedere Sassuolo Roma streaming e diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Allenatore De Zerbi. Squalificati: Peluso. Indisponibili: Chiriches, Defrel, Tripaldelli, Traorè, Ferrari.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Zappacosta, Diawara, Zaniolo.

Dove guardare Sassuolo Roma streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Sassuolo Roma in diretta streaming con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Per vedere Sassuolo Roma streaming gratis basterà collegarsi a DAZN, servizio gratuito per gli abbonati. La partita inizia alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 1° febbraio 2020.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Sassuolo Roma anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.