Dove Vedere SASSUOLO TORINO Streaming senza ROJADIRECTA Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Sassuolo Torino in streaming e in diretta tv, partita che apre la 5a giornata di Serie A. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia oggi 23 ottobre 2020 alle ore 20:45. Il Torino ha ottenuto il doppio dei successi rispetto al Sassuolo nei 14 precedenti tra le due squadre in Serie A (sei vittorie per i piemontesi) – tuttavia i granata sono usciti sconfitti nella sfida più recente (2-1 a gennaio).

Potete vedere Sassuolo Torino con i canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sassuolo Torino non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (link > https://skygo.

Formazioni Sassuolo Torino, ci piacerebbe fossero così:

sky.it/) gratis per gli abbonati e raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo. Allenatore De Zerbi.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato quattro gol nelle sue prime tre gare stagionali per la seconda volta in Serie A, dopo il 2016/17 – il Sassuolo è la sua vittima preferita nel massimo campionato: otto reti in 11 sfide contro i neroverdi nella competizione.