Dove vedere Sinner-Djokovic Streaming Online Tennis Londra Wimbledon

DIRETTA Sinner Djokovic STREAMING TENNIS DA LONDRA. Grande appuntamento oggi per il tennis italiano: si gioca il quarto di finale di Wimbledon a Londra tra l’azzurro Jannik Sinner, boia dello spagnolo Carlos Alcaraz agli ottavi, e il serbo Novak Djokovic, prima testa di serie del torneo. Una partita di tennis memorabile per il tennis italiano sui prati verdi dell’All Egland Club, visto che il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, affronta il serbo Novak Djokovic, sei volte vincitore di Wimbledon, per un posto in semifinale. Sinner, che non aveva mai vinto un match sull’erba, è diventato il sesto italiano (il quarto nell’Era Open) a raggiungere i quarti ai “The Championships” dopo De Morpurgo (1928), Pietrangeli (1955 e 1960), Panatta (1979), Sanguinetti (1998) e Berrettini (2021).

I precedenti

Djokovic e Sinner, si sono affrontati una volta, con la vittoria del serbo al Masters 1000 di Montecarlo nel 2021 per 6-4 e 6-2. In effetti, Sinner non è mai stato in grado di battere un membro della ‘top 5’ e ha perso tutti e dodici i duelli che ha giocato contro questi giocatori.

Il quarto di finale di tennis a Wimbledon Sinner Djokovic in diretta tv con le immagini dal campo centrale non prima delle ore 15 italiane di oggi domenica 11 luglio 2021 in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

Sinner Djokovic streaming online gratis per gli aventi diritto con Sky Go da usare con tutti i tipi di media hi-tech, dal computer ai dispositivi mobili. Now TV per tutti, a pagamento.