Dove vedere Spagna-Germania Streaming Gratis TV Online Video

Fischio d'inizio alle ore 20:00 italiane di oggi domenica 27 novembre 2022. Partita valida per la seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar.

Dopo il 7-0 di mercoledì contro la Costa Rica, che ha visto la vittoria più grande di sempre della Spagna ad un Mondiale e la prima volta dal 2006 che la Spagna ha vinto la partita di apertura nella competizione, la squadra guidata da Luis Enrique affronta ora la Germania nel Gruppo E. Anche gli sforzi dell’allenatore spagnolo non sono passati inosservati, con il Manchester United che, secondo quanto riferito, è l’ultimo club ad avere pensato di ingaggiarlo.

Almeno per ora, però, Enrique rimarrà fermo alla guida della Nazionale spagnola, e la vittoria schiacciante nella prima partita del Gruppo E darà ai tifosi la fiducia di potersi vendicare dopo la deludente eliminazione agli ottavi di finale dell’edizione 2018. Questo soprattutto perché la Spagna dovrebbe avere zittito i critici secondo cui la mancanza di gol sarebbe stata la sua rovina in Qatar, avendo già segnato un solo gol in meno (sette) in questo torneo rispetto a quanti ne aveva segnati in tutta la cavalcata che portò al suo trionfo nei Mondiali del 2010 (otto).

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Spagna-Germania streaming gratis online.

Spagna-Germania Formazioni

Spagna (4-3-3): Simòn; Carvajal, Rodri, Laporte, J Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F Torres, Morata, Asensio. CT: Luis Enrique. A disposizione in panchina: Sanchez, Raya, Azpilicueta, P Torres, E Garcia, Balde, Guillamon, Koke, Llorente, Soler, Ansu Fati, N Williams, Pinto, Sarabia, Olmo.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gundogan, Musiala; Muller. CT: Flick. A disposizione in panchina: Ter Stegen, Trapp, Klostermann, Ginter, Schlotterbeck, Bella Kotchap, Gunter, Brandt, Gotze, Hofmann, Sané, Adeyemi, Havertz, Moukoko, Fullkrug.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-De Vries. 4° Uomo: Kovacs. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Irrati (Italia).

Spagna-Germania in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi domenica 27 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Spagna-Germania streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Spagna-Germania live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

