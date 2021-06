Dove Vedere SPAGNA SVEZIA Streaming TV Oggi | Alvaro Morata vs Marcus Berg | Euro 2020 Gruppo E

Spagna Svezia streaming senza Rojadirecta video con Rai Play e Sky GO. Comincia l’Europeo anche per Spagna e Svezia, chiamate questa sera alla gara di esordio di EURO2020. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 ITA, e si giocherà alla Cartuja di Siviglia. La presentazione del match del Girone E da parte dei due commissari tecnici.

Luis Enrique: “Attenzione, ci hanno sempre messo in difficoltà”

Il commissario tecnico Luis Enrique mette in guardia i suoi sul valore della Svezia, nella conferenza stampa alla vigilia del match: “La Svezia non possiede al suo interno elementi di spicco ma si contraddistingue per la forza del collettivo. Ha giocatori molto prestanti a livello fisico e ha grande organizzazione difensiva. L’abbiamo affrontata diverse volte in passato e ci ha messo in difficoltà. Questa volta avverrà agli Europei e, come sempre, sarà una partita complicata, anche se contiamo di poter vincere la gara inaugurale“.

Andersson: “Se giocheremo al meglio, avremo delle possibilità”

Risponde il commissario tecnico Janne Andersson, che riconosce il valore della Spagna, ma spera in un’ottima prestazione da parte dei suoi ragazzi: “Incontrare la Spagna rappresenta una delle partite più difficili ad oggi. Sarà una sfida emozionante ed avremo bisogno di una grande prestazione per uscire, come già capitato in passato, con un risultato positivo. Se riusciremo ad esprimerci al meglio, lunedì avremo delle possibilità“.

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Spagna Svezia streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Spagna Svezia



Spagna (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Alvaro Morata, Moreno. Allenatore Luis Enrique. A disposizione in panhcina: De Gea, Robert Sanchez, Azpilicueta, D Llorente, E Garcia, Gayà, Thiago Alcantara, Dani Olmo, A. Traoré, Sarabia, Oyarzabal, Pedri.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Isak. Allenatore Janne Andersson. A disposizione in panchina: Johnsson, Nordfeldt, Granqvist, Bengtsson, Helander, Krafth, P Jansson, Svensson, Sema, Claesson, Quaison, J Larsson.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Massa (Italia). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Kavanagh e Betts (Inghilterra), Blom (Paesi Bassi).

Vedere Spagna Svezia streaming gratis senza Rojadirecta e diretta online

La diretta di Spagna Svezia verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming, gratuitamente su Rai Play (link www.raiplay.it) e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.