Dove vedere SPAGNA SVIZZERA Streaming senza ROJADIRECTA TV Online: Morata vs Shaqiri

Spagna Svizzera streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Quarti di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio: a San Pietroburgo la sfida delle 18 da cui uscirà l’avversaria di Italia o Belgio (giocano alle 21) in semifinale.

Se la Svizzera è stata caricata dall’incredibile vittoria contro la Francia (campione del mondo in carica), la Spagna dopo i due pareggi con Svezia e Polonia ha trovato un’autostrada per il gol: 5 e 5 a Slovacchia e Croazia. La Roja ha il miglior attacco della competizione e guida le classifiche per passaggi tentati e riusciti e possesso palla. La Spagna di Luis Enrique cerca sempre di imporre il proprio gioco:

“Sarà una partita difficile, molto dura. Per come giocano, per il gruppo che hanno costruito. Noi come sempre cercheremo di fare ciò che ci piace: giocare. Tra l’altro grazie alle due sfide di Nations League ci conosciamo bene. Per questo dico che sarà complicato”.

Nell’undici di Luis Enrique potrebbe tornare Jordi Alba per Gayà, per il resto è lecito attendersi la formazione dei 10 gol.

Le probabili formazioni di Spagna Svizzera



SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Allenatore Vladimir Petkovic.

A disposizione in panchina: Mvogo, Kobel, Mbabu, Benito, Schär, Lotomba, Vargas, Sow, Fassnacht, E Fernandes, Mehmedi, Gavranovic.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Xhaka. Diffidati: Mbabu, Elvedi, Akanji, R Rodriguez, Schär, Embolo, Gavranovic.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Alvaro Morata, Sarabia. Allenatore Luis Enrique Martínez García.

A disposizione in panchina: De Gea, Robert Sanchez, Diego Llorente, Pau Torres, Gayà, Marcos Llorente, Thiago Alcantara, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gerard Moreno, Oyarzabal.Indisponibili: nessuno.Squalificati: nessuno.Diffidati: Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Rodri.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt e Bennett (Inghilterra). Quarto uomo: Hategan (Romania). Var: Kavanaugh (Inghilterra). Assistenti Var: Dingert (Germania), Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).

Vedere Spagna Svizzera streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Spagna Svizzera a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi venerdì 2 luglio 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.