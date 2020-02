Dove Vedere SPAL JUVENTUS Streaming Gratis Video Online

Spal Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in tv e in video streaming gratis. Scopri come dove e quando leggendo l’articolo. Fischio d’inizio alle ore 18 di oggi sabato 22 febbraio 2020. Partita valida per la 25a giornata di Serie A di calcio. La Juventus ha vinto tre delle cinque sfide negli anni 2000 contro la SPAL in Serie A (1N, 1P), compresa quella più recente (2-0 a settembre), tenendo la porta inviolata in tre di queste gare. Ecco dove vedere Spal Juventus streaming oppure in diretta televisiva.

Spal Juventus streaming gratis link senza Rojadirecta e diretta online.

Potete vedere Spal Juventus in televisione con la diretta tv di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet e quindi su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Probabili formazioni Spal Juventus.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore Di Biagio. Indisponibili: Cerri, Dabo, Vicari. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Demiral, Douglas Costa, Pjanic, Higuain. Squalificati: Bonucci.