Dove vedere SPAL-MILAN Streaming senza Rojadirecta Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Spal Milan in streaming e in diretta tv, partita valida per la 29a giornata di Serie A: si gioca alle ore 21:45 di oggi primo luglio 2020. Il miglior marcatore della SPAL è il bomber Andrea Petagna, grande ex del confronto (3 presenze in Serie A con il Milan) assieme a Mattia Valoti, autore di 12 centri stagionali e già ceduto al Napoli per la prossima stagione. Fra i rossoneri spiccano invece gli 8 goal messi a segno dal croato Ante Rebic, mattatore della squadra milanese nella seconda parte di stagione.

Dove vedere Spal Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Spal Milan sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Spal Milan non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Murgia, Fares; Valoti, Petagna, Strefezza. Allenatore Di Biagio. Squalificati: Felipe. Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio.