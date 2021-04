Dove vedere SPEZIA INTER Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Live TV: Piccoli vs Lukaku

Spezia Inter streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi mercoledì 21 aprile 2021 per la 32a giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Romelu Lukaku dell’Inter è il giocatore che ha segnato più gol contro le squadre neopromosse in questa Serie A: sei reti in quattro sfide per il belga, di cui due nell’ultima giocata contro il Benevento. La prima delle quattro reti di Roberto Piccoli in Serie A è stata messa a segno contro l’Inter nel match d’andata: nessun giocatore dello Spezia è subentrato a gara in corso più volte del classe 2001 (11) nel campionato in corso. Ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Roberto Piccoli, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Romelu Lukaku, Sanchez.

Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Vidal.

Arbitro: Chiffi. Stadio Alberto Picco (La Spezia).

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Spezia Inter streaming gratis online.

Spezia Inter streaming live gratis e diretta online senza Rojadirecta

La diretta di Spezia Inter è su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Match fruibile anche in live streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Prova a cercare Spezia Inter anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.