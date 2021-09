Dove vedere Spezia-Juventus Streaming Gratis Rojadirecta Video: Allegri vs Thiago Motta

Spezia-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Spezia-Juventus, partita valida per la quinta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:30 italiane di oggi mercoledì 22 settembre 2021. Allegri: “Lite Szczesny-Rabiot? Sono cose normali nello spogliatoio, non vuol dire che ci sia tensione all’interno della squadra. La prossima volta (sul corner del gol del Milan, ndr) faremo meglio. Il calcio è fatto di dettagli. Locatelli? Anche lui non è abituato a giocare ogni tre giorni, con la Juve e anche in Champions. Con tutto il rispetto: un conto è giocare contro il Milan con la Juve, un conto con un altro club. E’ uno sforzo mentale e fisico”. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Milan streaming diretta tv.

La squadra in trasferta sarà la favorita per vincere il terzo scontro diretto consecutivo, dopo aver pareggiato 1-1 con un altro suo rivale storico (il Milan) che domenica sera gli ha dato il secondo punto stagionale. Questa è la prima volta che la Juventus non vince nessuna delle sue prime quattro partite di Serie A dopo la stagione 1961/62 (in quell’anno, lo Spezia subì una retrocessione in Serie D) e l’attuale presenza dei ‘Bianconeri’ nelle ultime tre posizioni sarà vista come un’esperienza del tutto inusuale e sconosciuta.

Le squadre che giocavano in trasferta ed erano favorite dai pronostici sono rimaste imbattute nel 92% delle partite in questa stagione di Serie A.

Spezia-Juventus streaming gratis: le formazioni

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Kovalenko, Borabia, Maggiore; Salcedo, Antiste, Gyasi. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Kiwior, Sala, Amian, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca e Colley. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro: Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, L Pellegrini, McKennie, Ramsey, Rabiot, Kulusevski, Cuadrado, Morata. Indisponibili: Chiellini, Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Cecconi e Pagliardini. Quarto Uomo: Baroni. Var: Mazzoleni. Avar: Bresmes.

Dove guardare Spezia-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Spezia Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Spezia-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Spezia Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.