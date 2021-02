Dove Vedere SPEZIA MILAN Online Streaming Gratis TV Serie A

Spezia Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere gratis online dopo Napoli-Juventus delle ore 18 ITA. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 13 febbraio 2021. Si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia come anticipo della 22a giornata di Serie A. I rossoneri guardano ancora tutti dall’alto verso il basso in classifica: due i punti di vantaggio sull’Inter, controsorpassata grazie al 4-0 inflitto al Crotone in quel di San Siro domenica scorsa. Andiamo a scoprire dover vedere Spezia Milan in streaming e in diretta tv.

Spezia Milan streaming gratis: le formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Farias, Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli, Terzi.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Calabria.

Indisponibili: Brahim Diaz, Tonali.

Zlatan Ibrahimovic è il primo giocatore del Milan con 14 gol dopo 21 partite stagionali del club in Serie A da Stephan El Shaarawy nel 2012/13 – lo svedese potrebbe inoltre diventare il più anziano giocatore a realizzare 15 reti in un singolo campionato di Serie A, superando Silvio Piola nel 1951/52.

Dove guardare Spezia Milan streaming gratis e diretta online

Potete vedere Spezia Milan con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN (link www.dazn.com), servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.