Dove vedere SPEZIA-MILAN Streaming ROJADIRECTA Gratis Video: Maggiore vs Rebic

Spezia-Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Spezia-Milan, partita valida per la sesta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 15 italiane di oggi sabato 25 settembre 2021 nel palcoscenico dello stadio Stadium di Torino. Pioli: “Florenzi non ci sarà a La Spezia per un trauma contusivo al ginocchio. Non riusciva ad allenarsi stamattina, spero possa esserci martedì per l’Atletico. Non è ancora al 100%, ma è un giocatore intelligente, conto molto su di lui. Spero possa arrivare presto al 100% della forma”. Andiamo a scoprire dover vedere Spezia Milan streaming diretta tv.

Spezia-Milan streaming gratis: le formazioni

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, NIkolaou, Hristov, S Bastoni; Ferrer, Bourabia; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Antista. Allenatore Thiago Motta. A disposizione n panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Sher, Kiwior, Sala, Bertola, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca, Kovalenko, Colley. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione n panchina: Tatarusanu, Jungdal, Conti, Florenzi, Gabbia, Ballo-Tourè, Bennacer, Castillejo, Maldini, Pellegri, Giroud. Indisponibili: Plizzari, Calabria, Kjaer, Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Manganiello.

Dove guardare Spezia-Milan Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Spezia Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Spezia-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Spezia Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.