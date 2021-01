Dove Vedere SPEZIA SAMPDORIA Streaming Live TV | Calcio Serie A

Spezia Sampdoria in diretta streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi lunedì 11 gennaio 2021 si affrontano nel Derby Ligure che chiude la 17a giornata di Serie A, lo Spezia del tecnico Vincenzo Italiano e la Sampdoria di Claudio Ranieri. La Sampdoria è imbattuta in sei delle sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A con Ranieri alla guida (4V, 2N, 1P) dopo aver perso tre delle precedenti quattro (1N) di queste partite con Di Francesco (una) e Giampaolo (due). Ecco dove vedere Spezia Sampdoria streaming e in tv.

Dove Vedere Spezia Sampdoria Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Spezia Sampdoria in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.

Le probabili formazioni di Spezia Sampdoria:

sky.it) e a pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano. Squalificati: Ismajli. Indisponibili: Acampora, S Bastoni, Capradossi, Mattiello, M Ricci.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard, Keita. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini, Prelec.

La telecronaca dell’evento sarà a cura di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Spezia Sampdoria streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.