Dove Vedere Sporting Lisbona-Roma Streaming Gratis Online Diretta Video: Amichevole Estate 2022

Sporting-Roma senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. È tutto pronto per assistere alla diretta streaming di Sporting Lisbona-Roma, terza amichevole dei giallorossi che stanno preparando la nuova stagione 2022-2023. Ambiente giallorosso galvanizzato dall’arrivo del’ex juventino Paulo Dybala, che presto verrà provato nel modulo di Mourinho: probabilmente i tifosi potranno vedere l’esordio della Joya con la Roma all’Olimpico domenica 7 agosto nella partita che si giocherà contro lo Shakhtar Donetsk. L’amichevole di questa sera martedì 19 luglio 2022 alle ore 21 italiane si gioca Sporting-Roma allo Stadio Algarve di Faro in Portogallo.

Sporting-Roma probabili formazioni

La Joya sarà presente, insieme ai Friedkin, in tribuna per assistere al match della sua nuova squadra. Non sarà per loro l’ultimo impegno in Portogallo, perché rimarranno nella terra dello Special One fino al 23 luglio, quando incontreranno il Nizza.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho. Allenatore Ruben Amorim.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore Josè Mourinho.

Dove Vedere Sporting-Roma Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Sporting-Roma in diretta tv su DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutte le tv collegate con una console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Diretta streaming Sporting-Roma anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Alternative per vedere Sporting-Roma Streaming Online



Ricordiamo che Sporting-Roma Rojadirecta Online (oppure RojadirectaTV, RojadirectaEnVivo, RojadirectaTV Club e Rojadirecta TOP) non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito Rojadirecta è stato chiuso in Italia perchè illegale.