Dove Vedere STELLA ROSSA MILAN Streaming Video Online UEL: Falcinelli vs Mandzukic

Tutto pronto per la diretta streaming di Stella Rossa Milan in programma oggi giovedì 18/02/2021 alle ore 18:55 italiane: partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. Con soli due giorni a disposizione dopo il rientro da Belgrado per preparare il derby contro l’Inter, inevitabilmente Stefano Pioli pensa a più di un cambio. Comprensibile quindi l’ampio turnover per l’allenatore rossonero. Andiamo a scoprire dover vedere Stella Rossa Milan in streaming e in diretta tv.

Stella Rossa Milan streaming gratis: le formazioni

Stella Rossa (3-5-2): Borjan; Degenek, Milunović, Rodic; Ivanic, Petrovic, Sanogo, Kanga, Gaijc; Falcinelli, Ben Nabohuane. Allenatore Stankovic.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. Allenatore Pioli.

Dove vedere Stella Rossa Milan Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Stella Rossa Milan video streaming gratis con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Non ci sarà la diretta in chiaro su TV8 e quindi nemmeno lo streaming online sul relativo sito web.