Dove vedere TORINO-ATALANTA Streaming Gratis Video: Juric vs Gasperini

Torino-Atalanta Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Torino-Atalanta, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Stadio Olimpico Grande Torino oggi sabato 21 agosto 2021 alle ore 20:45. Andiamo a scoprire dover vedere Torino-Atalanta streaming e in diretta tv.

Torino-Atalanta streaming gratis: le formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Rincon, Aina; Lukic, Pjaca; Sanabria. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Djidji, Vojvoda, Buongiorno, Segre, Baselli, Rauti, Verdi, Warming, Linetty, Belotti. Indisponibili: Ansaldi, Millico, Zaza. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Muriel, Miranchuk. Allentaore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Sutalo, Lovato, Gius, Pezzella, Da Riva, Malinovskyi, Scalvini, Lammers, Piccoli. Indisponibili: Hateboer, Zapata. Squalificati: Del Prato, De Roon, Freuler, Toloi.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Galetto e Vono. Quarto uomo: Minelli. Var: Abisso. Avar: Giallatini.

Dove guardare Torino-Atalanta Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Torino-Atalanta con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Torino-Atalanta su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta.

Nell’ultima stagione di Serie A, l’Atalanta non ha mai perso quando è andata avanti nel punteggio in 27 match (23V, 4N) – dall’altra parte nessuna squadra ha perso gare più del Torino da situazione di vantaggio (cinque sconfitte in 19 incontri).

Dove vedere Torino-Atalanta Streaming Gratis senza Rojadirecta Online



Torino-Atalanta streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Dopo non aver segnato in alcuna delle prime 11 sfide contro l’Atalanta in Serie A, Andrea Belotti ha realizzato tre gol negli ultimi due match contro la Dea in campionato; l’attaccante del Torino è vicino alle 100 marcature in Serie A (attualmente a quota 98).