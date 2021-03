Dove vedere TORINO INTER Streaming senza ROJADIRECTA Video Gratis Online: Zaza vs Lukaku

Torino Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita valida per la 27a giornata di Serie A e che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15:00 ITA di oggi domenica 14 marzo 2021. Andiamo a scoprire le formazioni e dove poter vedere Torino Inter in streaming e in diretta tv.

Torino Inter streaming gratis: le formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, R Rodriguez; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Sanabria. Allenatore Nicola. Squalificati: Rincon. Indisponibili: Nkoulou, Singo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno.

Dove guardare Torino Inter streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Indisponibili: Vidal, Kolarov.

Potete vedere Torino Inter con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.