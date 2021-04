Dove Vedere TORINO JUVENTUS Streaming Video Gratis Online

Torino-Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di oggi sabato 3 aprile 2021. Stadio Grande Torino senza pubblico per le restrizioni Covid. Sarà il Derby della Mole numero 152 nella storia della Serie A e che offrirà punti pesanti per ambo le formazioni. Il Toro ha vinto solo una delle ultime 29 partite di Serie A contro la Juve (2-1 nell’aprile 2015), in un parziale completato da 22 successi bianconeri e sei pareggi. Tutto pronto per vedere Torino-Juventus.

Torino Juventus formazioni

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Mandragora, Rincon, Murru; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lyanco, Milinkovic-Savic, Singo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Torino Juventus Streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online

Allenatore Pirlo. Squalificati: Buffon. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Bonucci, Arthur, McKennie, Paulo Dybala.

Potete vedere Torino Juventus in diretta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Torino Juventus anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.