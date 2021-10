Dove vedere Torino-Juventus Streaming Gratis Rojadirecta Video: il Derby della Mole è Juric vs Allegri

Torino-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Torino-Juventus, partita valida per la quinta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:30 italiane di oggi mercoledì 22 settembre 2021. Allegri: “Il Torino corre e pressa, Juric sta facendo un ottimo lavoro e sta trasmettendo alla squadra un modo di giocare che incarna lo spirito granata. Noi dovremo avere pazienza e ribattere colpo su colpo, è una delle squadre che concede di meno, ha subito solo 6 gol e questo la dice lunga sulla sua solidità. Bisogna stare dentro la partita per 95 minuti”. Andiamo a scoprire dover vedere Torino Juventus streaming diretta tv.

La Vecchia Signora ha ora bisogno di riconquistare la sua reputazione solida difensiva vista in passato, avendo subìto gol in 20 partite consecutive di Serie A, ed avendo subìto gol in 21 partite consecutive di campionato soltanto una volta nel corso della sua lunga storia, nel lontano 1955. Questo potrebbe essere il momento di farlo contro i rivali cittadini, avendo mantenuto la porta inviolata in otto delle 13 trasferte di campionato contro il Torino nel corso del 21° secolo.

Torino-Juventus streaming gratis: le formazioni

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Ansaldi, Vojvoda, Buongiorno, Baselli, Lukic, Kone, Rincon, Verdi, Warming. Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Pjaca, Praet, Zaza. Squalificati: Djidji.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Chiesa. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, De Sciglio, Rugani, L Pellegrini, Rabiot, Kulusevski, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Dybala, Morata, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Galetto. Quarto Uomo: Baroni. Var: DI Paolo. Avar: Carbone.

Dove guardare Torino-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Torino Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, coadiuvato da Massimo Ambrosini in cabina di commento.

Dove vedere Torino-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Torino Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV oscurato perchè considerato illegale in Italia.