Dove vedere TORINO-LAZIO Streaming senza Rojadirecta Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Torino Lazio in streaming e in diretta tv, partita valida per la 29a giornata di Serie A: si gioca alle ore 19:30 di oggi martedì 30 giugno 2020. Longo potrebbe optare per il 4-4-1-1 con Berenguer dietro a Belotti ed Edera e Ola Aina sulle corsie. Ansaldi dovrebbe partire ancora dalla panchina. In difesa torna Radu mentre sarà Correa il partner d’attacco di Immobile. A centrocampo Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto e Jony.

Dove vedere Torino Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Torino Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Torino Lazio non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli, Zaza.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Leiva, Lulic.