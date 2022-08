Dove vedere TORINO LAZIO Streaming: formazioni, orario Video Diretta Gratis TV Online

Torino-Lazio streaming gratis links online senza Rojadirecta. Match valido per la 2a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino Sabato 20 agosto alle ore 18:30 italiane. Di fronte la squadra di Juric e quella di Sarri.

Dopo il successo contro il Monza alla prima giornata, il Torino potrebbe vincere entrambe le prime due gare stagionali in Serie A solamente per la terza volta dall’inizio dello scorso decennio: ci è infatti riuscito nel 2015/16 e nel 2019/20. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Torino-Lazio streaming gratis online.

Torino-Lazio streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta

Torino-Lazio in diretta tv è disponibile su DAZN e sui seguenti canali digitali Sky: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Torino-Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta Italiano



Torino-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Torino-Lazio probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1) – V Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Adopo, Vojvoda, Lazaro, Linetty, Segre, Pellegri, Ilkhan.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Ciro Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Adamonis, Magro, Gila, Casale, Radu, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Vecino, Romero, Cancellieri, Pedro.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Tolfo e Capaldo. Quarto uomo: Marinelli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: S Longo.

Alternativa per vedere Torino-Lazio streaming senza Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Torino-Lazio Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Si gioca alla stessa ora di Udinese-Salernitana e prima di Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce che iniziano alle 20:45.