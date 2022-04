Dove Vedere TORINO MILAN Streaming Gratis Rojadirecta Online Video

Torino-Milan Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Oggi alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Olimpico – Grande Torino’ di Torino, la sfida Torino-Milan, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Il Torino di Ivan Jurić, attualmente, si trova all’11° posto della classifica con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte in 30 partite disputate. Il Milan di Stefano Pioli, invece, è primo con 67 punti, frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte in 31 partite giocate. La gara di oggi, come noto, si giocherà con lo stadio aperto al 100% della sua complessità, come da attuali normative anti-CoVid.

A caccia del loro primo titolo dal 2010/11, ‘I Rossoneri’ cercheranno ora di prolungare la loro sequenza di otto trasferte da imbattuti in SA (6 vittorie, 2 pareggi). Con solo uno degli ultimi otto gol nelle trasferte di campionato ad essere arrivato nel primo tempo, un inizio veloce contro una squadra che quest’anno ha già pareggiato contro Inter e Juventus sembra improbabile.

Torino-Milan probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Dal gol di Bennacer contro il Cagliari, il Milan ha tentato un totale di 43 tiri senza segnare, la striscia più lunga per i rossoneri in campionato da quella di 66 registrata tra dicembre 2019 e gennaio 2020, sbloccata da Rafael Leão contro il Cagliari.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Milinkovic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Waming, Aina, Linetty, Seck, Pellegri, Pjaca. Indisponibili: Djijdi, Fares, Mandragora, Praet, Sanabria, Zaza. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Bennacer, Ibrahimovic, Rebic, Castillejo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Lo Cicero e Bercigli. 4° uomo: Marcenaro. VAR: Irrati. Assistente VAR: Longo.

Potete vedere Torino-Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Subito dopo il fischio finale Torino-Milan su DAZN si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Andrea Belotti ha segnato tre degli ultimi quattro gol del Torino in campionato, mentre quattro dei suoi cinque gol in questa stagione di Serie A sono arrivati dopo il 50° minuto di gioco. Theo Hernandez del Milan ha segnato due gol nello scontro diretto qui disputato durante la scorsa stagione, e tre dei suoi quattro gol in questa stagione di Serie A sono arrivati in trasferta.

Statistica in evidenza: il Torino è stato in svantaggio alla fine del primo tempo in appena due partite casalinghe in questa stagione di campionato (a fine primo tempo: 10 vittorie, 3 pareggi).

Torino-Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

