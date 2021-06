Dove vedere TURCHIA GALLES Streaming Oggi senza ROJADIRECTA TV | Calhanoglu vs Bale | Euro 2020 Gruppo A

CALCIO IN TV: Turchia Galles streaming sky calcio senza Rojadirecta video con SkyGO. Nel girone dell’Italia, Demiral, Under e Calhanoglu sfidano Ramsey e Bale. 2a giornata Gruppo A di EURO2020: alle 18 a Baku si gioca Turchia Galles diretta streaming. Reduce dalla sconfitta per 3-0 subita dall’Italia all’esordio, la Turchia cerca la prima vittoria agli Europei contro il Galles che con Moore ha rimontato lo svantaggio subito ad opera della Svizzera e portato a casa un pareggio.

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Turchia Galles streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Turchia Galles



Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Ayhan, Tufan; Kahveci, Calhanoglu, Under; Yilmaz.

Ct Gunes. A disposizione: Gunok, Bayindir, Kabak, Muldur, Yokuslu, Tokoz, Antalyali, Kocku, Unal, Dervisoglu, Yazici, Karaman.

Galles (4-2-3-1): Ward; C Roberts, Rodon, B. Davies, N Williams; Ampadu, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore. Ct Page. A disposizione: Hennessey, A Davies, Gunter, Mepham, Lockyer, Morrell, Norrington-Davies, J Williams, Brooks, Levitt, Wilson, T Roberts.

Arbitro: Dias (Portogallo).

Vedere Turchia Galles streaming gratis senza Rojadirecta e diretta online

Partita Turchia Galles diretta tv trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming gratis video live solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.