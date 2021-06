Dove Vedere UCRAINA AUSTRIA Streaming TV Oggi | Shevchenko vs Foda | Euro 2020 Gruppo C

Ucraina Austria streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali di Sky Sport. Ucraina Austria è valida per la 3a e ultima giornata del Gruppo C degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio.

L’Olanda è già qualificata come prima, avendo già battuto Austria e Ucraina. Alle sue spalle quello proprio tra Ucraina e Austria è di fatto uno scontro diretto per la seconda piazza che regalerà la sfida agli ottavi contro la Nazionale di Mancini. In caso di pareggio, sarebbe la Nazionale di Shevchenko (che ha come secondo Mauro Tassotti) a passare come seconda grazie al gol in più realizzato. La Macedonia del Nord di Goran Pandev, anche battendo l’Olanda, parte da una differenza reti proibitiva. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Ucraina Austria streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Ucraina Austria



Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. CT Andriy Shevchenko. In panchina: Pyatov, Trubin, Sobol, Kryvcov, Tymcyk, Sudakov, Sydorchuk, Makarenko, Cyhankov, Bjesjedin, Shaparenko, Dovbyk.

Austria (3-5-2): Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautovic. CT Franco Foda. In panchina: Pavao, Friedl, Lienhart, Posh, Baumgartlinger, Ilsanker, Laimer, Schaub, Schopf, Trimmel, Gregortitsch, Kalajdzic.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Guardalinee: Duran e Ongun. Quarto uomo: Siebert (Germania). Var: Irrati (Italia). Avar: Sanchez, Prieto, Munuera (Spagna).

Vedere Ucraina Austria streaming gratis e diretta online

Diretta Ucraina Austria a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi lunedì 21 giugno 2021. Sarà trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.