Come Vedere UDINESE INTER Streaming Gratis Online Video

Udinese-Inter match che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online.

Dopo aver danneggiato le prospettive europee della Fiorentina con una vittoria schiacciante per 4-0, l’Udinese torna a casa con la possibilità stavolta di dare fastidio all’Inter, pretendente allo “Scudetto”, e continuare da dove aveva interrotto uno scoppiettante mese di aprile (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta).

Mentre l’Udinese sta pianificando la prossima stagione mentre si avvicina l’ennesima stagione che concluderà alla metà della classifica, può ancora fermare un’assenza di otto stagioni dalle prime dieci posizioni in Serie A.

L’Inter ha perso la possibilità di decidere da sé il proprio destino dopo la clamorosa sconfitta di Bologna che ha complicato il piano Scudetto dei nerazzurri. Una piccola curiosità: l’Inter è rimasta l’unica squadra a non avere ancora subìto gol tra il 51° ed il 60° minuto in questa stagione di Serie A.

Udinese-Inter probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Continuare a giocare in trasferta aggrava i problemi dell’Inter, visto che i ‘Nerazzurri’ hanno perso punti in cinque delle loro ultime sette trasferte di Serie A (2 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta).

I tanti pareggi acquistano ancora maggiore significato, se si pensa al fatto che i tifosi in trasferta sapranno bene che l’Inter ha fatto seguire le ultime tre sconfitte con dei pareggi in campionato.

I friulani sono aritmeticamente salvi ma non del tutto appagati: la quota dei 50 punti è a portata di mano, un bel traguardo per l’esordiente Cioffi che ha preso le redini della squadra dopo l’esonero di Gotti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore Cioffi. Squalificati: Makengo. Indisponibili: Beto, Santurro.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Calhanoglu. Indisponibili: Gosens, Bastoni.

Udinese-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Udinese-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Subito dopo il fischio finale di Udinese-Inter si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Nelle ultime otto sfide di Serie A in Friuli tra Udinese e Inter, sei successi nerazzurri e due pareggi: i due pareggi (entrambi 0-0) sono arrivati però in due delle tre gare più recenti in casa dei bianconeri.

Dove vedere Udinese-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la Udinese-Inter Online? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’Udinese non batte l’Inter in un match giocato nel girone di ritorno di Serie A dal 19 maggio 2013 (5-2 a San Siro con Guidolin in panchina); l’ultima vittoria casalinga in un girone di ritorno risale invece al 23 gennaio 2011 (3-1 a Udine, sempre con Guidolin in panchina).

Udinese-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Sfida tre le due squadre che hanno mantenuto la media punti più alta in Serie A nel mese di aprile: Inter 2.4 (frutto di quattro vittorie e una sconfitta in cinque partite), Udinese 2.2 (frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta in sei gare).

Udinese-Inter Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.