Dove vedere UDINESE JUVENTUS Streaming Video: Ronaldo per Record e Scudetto

Udinese Juventus streaming gratis e diretta televisiva senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 19:30 di oggi giovedì 23 luglio 2020 con la partita offerta dai servizi digitali di Sky.

Dopo la vittoria contro la Lazio, la Juventus ha la possibilità di vincere lo Scudetto già nel match contro l’Udinese. Con una serie di risultati utili, i bianconeri di Sarri potrebbero festeggiare l’ennesimo titolo italiano: tutti gli occhi puntati dunque su Udine. Gara fondamentale anche per l’Udinese, non ancora salva, ma decisa ad ottenere i punti essenziali per avvicinarsi alla quota 40 e dunque giocare in Serie A anche nella prossima stagione. Per Gotti una vittoria porterebbe la salvezza più vicina.

La gara Udinese Juventus sarà importante anche per Cristiano Ronaldo, riuscito a raggiungere Immobile in testa al classifica marcatori: il lusitano punta alla Scarpa d’Oro, al titolo di cannoniere e alla possibilità di superare il compagno Higuain come maggior marcatore in una sola stagione di Serie A.

Dove vedere Udinese Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Udinese Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Diretta Udinese Juventus Streaming: le formazioni



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Bonucci. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Chiellini, Higuain.