Dove vedere UDINESE-NAPOLI Streaming Gratis Video: Pereyra vs Osimhen

Udinese-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Udinese-Napoli, partita valida per la quarta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 20 settembre 2021 nel palcoscenico del Dacia Arena di Udine dove è previsto il tutto esaurito.

Gotti: “È una delle partite più importanti se non la più importante. Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions”Non so se per noi sarà una molla, ma posso dire una cosa che mi ha fatto riflettere nei giorni scorsi: parecchie persone mie coetanee sono venute da me dicendomi di esser tornate, dopo tanti anni, in curva a vedersi le partite per rivivere e godersi quell’atmosfera lì. Il tutto complice il fatto che la noi abbiamo la Dacia Arena che è un gioiello e, da quando è stato costruito, invoglia i tifosi ad andare a vedere la partita in ogni settore perché si vede bene ovunque. La gente sta tornando in curva per rivivere quell’atmosfera e, sottolineo, che tra queste persone ci sono tante donne, questa è una cosa molto bella”.

Nessuna squadra ha segnato più reti (tre) con calciatori subentrati a gara in corso dell’ Udinese nella Serie A in corso.

nella Serie A in corso. Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime quattro partite stagionali in due campionati di fila per la prima volta in Serie A.

Udinese-Napoli streaming gratis: le formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger; Pereyra; Pussetto. Allenatore Luca Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Ianesi, Forestieri, Deulofeu, Beto.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Manolas, Malcuit, Juan Jesus, Zielinski, Zanoli, Ounas, Politano, Petagna.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

