Dove Veder UDINESE ROMA Streaming Online

Udinese Roma senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 3 ottobre 2020 alle ore 20:45 si gioca l’anticipo della 3a giornata di Serie A. Il ruolino di marcia della Roma al Friuli è positivo, con 6 vittorie nelle ultime 7 stagioni e una sola sconfitta: l’1-0 del novembre 2018 firmato da Rodrigo De Paul. Lo stesso argentino al centro, ormai da mesi, delle voci di mercato.

Sarà possibile seguire il match Udinese Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (link https://www.dazn.

com) in forma gratuita per gli abbonati.

Per collegarsi alla piattaforma basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con la app, oppure collegare alla tv un Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni di Udinese Roma:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. Allenatore Luca Gotti.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.