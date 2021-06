Dove vedere UNGHERIA PORTOGALLO Streaming senza ROJADIRECTA TV Oggi | Marco Rossi vs CR7 Ronaldo | Euro 2020 Gruppo F

Ungheria Portogallo streaming senza Rojadirecta video con SkyGO. Comincia l’Europeo anche per i campioni in carica del Portogallo di CR7 Cristiano Ronaldo che alle 18 sfiderà a Budapest la cenerentola Ungheria allenata dal piemontese Marco Rossi: per entrambe gara di esordio del Gruppo F di EURO2020.

Da 35 anni a Budapest non si vede una partita di calcio con un pubblico numeroso come quello atteso domani per Ungheria-Portogallo, sfida inaugurale del girone F degli Europei. Secondo in media locali, sono previsti circa 60mila spettatori alla Puskas Arena, al momento l’unico degli undici stadi di questa edizione itinerante del campionato continentale in cui è ammesso il 100% del pubblico.

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Ungheria Portogallo streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Ungheria Portogallo



Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad Szalai, Sallai.

Allenatore Marco Rossi.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore Santos.

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia).

Vedere Ungheria Portogallo streaming gratis senza Rojadirecta e diretta online

La diretta di Ungheria Portogallo verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming, gratuitamente su Rai Play (link www.raiplay.it) e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.