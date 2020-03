Dove vedere VALENCIA ATALANTA Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Online | Calcio Champions League

Valencia Atalanta streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi martedì 10 marzo 2020 con i servizi digitali: scopriamo dove. Si gioca in Spagna la partita di ritorno degli ottavi di finale Champions League 2019-2020. I ragazzi di Gian Piero Gasperini sono vicinissimi ad una storica qualificazione ai quarti di finale dopo il 4-1 guadagnato nell’andata a San Siro. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Valencia Atalanta streaming gratis link. Prima però andiamo a vedere le formazioni.

Le probabili formazioni di Valencia Atalanta.



Questi gli schieramenti iniziali che ci piacerebbe vedere in campo oggi.

Valencia (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro.

Allenatore Albert Celades.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Vedere diretta Valencia Atalanta streaming gratis link online senza Rojadirecta.



La diretta di Valencia Atalanta sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite) anche in alta definizione. Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook.

Valencia Atalanta viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi anche in streaming gratis con MediasetPlay.