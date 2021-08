Dove vedere VERONA-INTER Streaming Gratis senza ROJADIRECTA Video: Kalinic vs Dzeko

Verona-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Verona-Inter, partita valida come secondo anticipo della 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Bentegodi di Verona oggi venerdì 27 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane. Andiamo a scoprire dover vedere Verona-Inter streaming e in diretta tv.

Verona-Inter streaming gratis: le formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Ruegg, Tameze, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Di Francesco. A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Sutalo, Cetin, Magnani, Casale, Cancellieri, Ilic, Frabotta, Bessa, Ragusa. Indisponibili: Faraoni, Lasagna. Squalificati: Veloso.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Dumfries, Dimarco, Vidal, Vecino, Sensi, Correa, Satriano.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Alassio e Mondin. Quarto uomo: Giua. VAR: Irrati. AVAR: Rapuano.

Potete vedere Verona-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita Verona-Inter è anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Tra le squadre contro cui l’Inter è imbattuta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95), il Verona è quella che i nerazzurri hanno affrontato più volte (20: 16V, 4N): in generale questa è la sfida vista più volte nel periodo nel massimo campionato italiano senza che una delle due formazioni abbia mai vinto almeno una gara.

Verona-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.