Dove vedere VERONA INTER Streaming senza ROJADIRECTA Video Gratis Highlights Serie A

Vedere Verona Inter Streming senza Rojadirecta: partita di Serie A (14a giornata, ultimo turno del 2020) che possiamo vedere in tv e video gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 18:30 di stasera 23 dicembre 2020. Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo stasera.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Colley. Allenatore Juric. Squalificati: Barak. Indisponibili: Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pinamonti, Sanchez, Vecino.

Dove guardare Verona Inter streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Verona Inter in diretta streaming con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Verona Inter streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Verona Inter anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.