Dove Vedere VERONA JUVENTUS Streaming senza Rojadirecta Gratis Live con CR7 Cristiano Ronaldo

Verona Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 8 febbraio 2020. Partita valida per la 23a giornata di Serie A di calcio. Ecco dove vedere Verona Juventus streaming oppure in diretta televisiva.



Il Verona rivelazione di Ivan Juric riceve in casa la Juventus capolista di Maurizio Sarri. Gli scaligeri occupano il decimo posto in classifica con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, e si trovano a due lunghezze dalla zona Europa League dopo il successo nell’anticipo del Bologna sulla Roma. La Juve guida la graduatoria a quota 54 punti con un cammino di 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Verona Juventus streaming gratis e diretta online.

Potete vedere Verona Juventus in televisione con la diretta tv sul digitale di DAZN anche in alta definizione HD. Non viene trasmessa su Sky quindi. Sky Sport mostrerà invece poi i video gol highlights nel post incontro.

Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet e quindi su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partitaanche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il

Probabili formazioni di Verona Juventus.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore Juric. Indisponibili: Salcedo. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo. Squalificati: nessuno.

Pillole di Verona Juventus. Juventus e Verona sono le due squadre che in media effettuano prima il primo cambio della partita: dopo 48 minuti i bianconeri, dopo 53 i gialloblù. Giampaolo Pazzini ha messo lo zampino in sei reti contro la Juventus in Serie A (quattro gol, due assist): tutte le partecipazioni sono arrivate nelle prime otto sfide, nessuna invece nelle ultime 13. Quella bianconera è la squadra affrontata più volte dall’attaccante del Verona in Serie A (21).