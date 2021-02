Dove vedere VERONA JUVENTUS Streaming Gratis Video Online Serie A: Ronaldo vs Barak

Verona Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: anticipo della 24a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 27 febbraio 2021. Verona, Juric: “Serve la gara perfetta con la Juve. Lasagna è il top”. Juventus, Pirlo: “Scudetto alla nostra portata. Infortuni? Facciamo di necessità virtù. Per Dybala niente operazione”. L’ultima volta Verona-Juve (l’8 febbraio 2020) è terminata 2-1: al gol di vantaggio di CR7 Cristiano Ronaldo al 65′, il Verona è stato capace di rimontare e vincere con i gol di Borini (76′) e Pazzini su rigore (86′). Andiamo a scoprire dover vedere Verona Juventus in streaming e in diretta tv.

Verona Juventus streaming gratis: le formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ceccherini, Colley, Dawidowicz, Kalinic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo.

Dove guardare Verona Juventus Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline



Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Paulo Dybala, Alvaro Morata.

Potete vedere Verona Juventus con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.