Come vedere Verona-Milan Streaming Gratis TV Online Video: Henry v Leao

Verona-Milan streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d'inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 16 ottobre 2022. Verona-Milan è valida per la 10a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Il Verona, che dopo l’esonero di Cioffi ha affidato la propria panchina a Salvatore Bocchetti, ospiterà il Milan di Stefano Pioli nel posticipo domenicale serale della 10ª giornata di Serie A. Gli scaligeri sono attualmente terzultimi in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte, i milanesi si trovano in 5a posizione a quota 20, con un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Verona-Milan streaming gratis online.

Nei 30 precedenti in Serie A disputati in casa dei veneti, i rossoneri sono avanti nelle statistiche con 12 successi, 10 affermazioni gialloblù e 8 pareggi e hanno vinto le ultime 4 sfide di campionato al Bentegodi.

Verona-Milan Formazioni

Il brasiliano Junior Messias ha partecipato attivamente ad almeno un goal in tutte e tre le sfide giocate in Serie A contro il Verona: rete all’andata e al ritorno con il Crotone nel torneo 2020/21 e assist al Bentegodi nel match di maggio. Josh Doig e Thomas Henry soni i migliori marcatori del Verona con 2 reti all’attivo, mentre Rafael Leão e Olivier Giroud guidano fra i realizzatori rossoneri con 4 centri a testa.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore Salvatore Bocchetti. A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Magnani, Terracciano, Depaoli, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Praszelik, Kallon, Djuric, Piccoli. Indisponibili: Coppola, Dawidowicz, Ilic, Lasagna, Lazovic. Squalificati: Ceccherini. Diffidati: Henry, Hien.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Thiaw, Ballo-Tourè, Adli, Pobega, Bakayoko, Vranckx, Dest, Rebic, Origi, Messias. Indisponibili: Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Saelemaekers. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa.

Verona-Milan in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Dopo la convincente vittoria sulla Juve e il polemico ko di Champions contro il Chelsea, il Milan prova a dare continuità al rendimento in campionato: al Bentegodi lo aspetta un Verona in zona retrocessione, con l’ex rossonero Bocchetti in panchina al posto dell’esonerato Cioffi.

Verona-Milan streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette sfide in Serie A contro il Verona (2N) e ha trovato il successo nelle ultime tre sfide contro i veneti in ordine di tempo: non vince quattro gare di fila nel massimo torneo contro i gialloblu dal periodo 1978-1983. Verona e Milan non pareggiano al Bentegodi in Serie A addirittura dall’1-1 del 17/12/2000 (reti di Emiliano Bonazzoli e Massimo Ambrosini): nelle ultime otto in casa dei veneti tre successi dei padroni di casa e cinque rossoneri, inclusi gli ultimi tre in ordine di tempo.

Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito della Gazzetta dello Sport.