Dove vedere VERONA NAPOLI Streaming Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Verona Napoli in streaming e in diretta tv, partita valida per la 19a giornata di Serie A. Nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli, dal 2015/16 in avanti, il Verona ha sempre perso e ha segnato una sola rete; nel periodo la squadra partenopea è quella contro cui i gialloblù hanno perso di più e, tra quelle affrontate almeno tre volte, quella contro cui hanno segnato meno. Inizio alle ore 15:00 di oggi domenica 24 gennaio 2021.

Dove vedere Verona Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Verona Napoli con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

su pc, tablet e smartphone sul sito internet Sky Go (link skygo.sky.it – gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Tameze, Veloso, Vieira.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Malcuit, Milik, Osimhen.