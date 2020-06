Dove vedere VERONA NAPOLI Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Verona Napoli in streaming e in diretta tv, partita valida per la27a giornata di Serie A. Sono 26 i precedenti giocati a Verona tra le due compagini in Serie A, con un bilancio sorprendentemente a favore dei padroni di casa, che guidano con 10 vittorie a 9, mentre i pareggi sono 7. E’ proprio il nulla di fatto il risultato che manca da più tempo, 1-1 nel 1988 con la prestigiosa firma di Maradona per gli ospiti prima del pareggio di Galia per i veneti.

Dove vedere Verona Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Inizio alle ore 19:30 di oggi martedì 23 giugno 2020.

Potete vedere Verona Napoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Squalificati: Borini. Indisponibili: Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Pessina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lobotka.