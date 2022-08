Dove vedere Verona-Napoli Streaming TV Online: info Rojadirecta Video Diretta Gratis

Verona-Napoli streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 18:30 di oggi lunedì 15 agosto 2022. Verona-Napoli è valida come posticipo di Ferragosto per la 1a giornata di Serie A stagione 2022/23. Si gioca allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Entrambe le squadre vogliono cominciare nel modo migliore: gli azzurri per ribadire il proprio status anche dopo la rivoluzione estiva, i gialloblù per riscattare la delusione maturata in Coppa Italia con l’eliminazione pesante subita dal Bari. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Verona-Napoli streaming gratis online.

Verona-Napoli, probabili formazioni

Il Verona ha vinto 13 partite contro il Napoli in Serie A (14N, 31P): soltanto contro Cagliari e Fiorentina ha conquistato più successi (14) nel massimo campionato. Verona e Napoli non pareggiano in casa dei veneti in Serie A dal 1988 (1-1 in quel caso); da allora, quattro successi interni e otto esterni. Nell’ultima stagione il Verona è stato sconfitto nella gara di esordio in Serie A (2-3 contro il Sassuolo); i gialloblù non perdono due esordi stagionali di fila dal periodo 1989-1999 (quattro in quel caso).

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore Cioffi. Squalificati: Ceccherini, Veloso. Indisponibili: Ceccherini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Verona-Napoli streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Verona-Napoli in diretta tv è disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Verona-Napoli streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Verona-Napoli Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Verona-Napoli mentre su internet.