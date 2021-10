Dove vedere ZENIT-JUVENTUS Streaming TV Gratis Video: Malcom vs Chiesa

Zenit-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Zenit-Juventus, partita valida per la 3a giornata del Gruppo H di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 20 ottobre 2021 allo stadio “Gazprom Arena” di San Pietroburgo, sede della finale in programma il prossimo 28 maggio.

La Vecchia Signora vola in Russia alla ricerca di altri tre punti che gli permetterebbero di stare con un piede e mezzo agli ottavi di finale. Di fronte ci sarà uno Zenit agguerrito e a quota 3 in classifica. I russi, dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Chelsea, hanno battuto con un netto 4-0 il Malmoe. Andiamo a scoprire dover vedere Zenit-Juventus streaming e in diretta tv.

E’ tornata la Juve di un tempo? Allegri: “Avevamo bisogno di risultati, c’erano mancati all’inizio. Sono migliorate le prestazioni come approccio e spirito. Dobbiamo migliorare molto negli ultimi 30 metri in cui serve più lucidità. All’inizio sono state fatte prestazione buone con episodi contrari. Ora ci vuole calma e non farci prendere dalla fretta, le stagioni si decidono a marzo e noi dobbiamo essere in grado di giocarcela in tutte le competizioni”.

Zenit-Juventus streaming gratis: le formazioni

Zenit (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskyy, D Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudio Luiz. Allenatore Semak. A disposizione in panchina: Kerzakhov, Byazrov, Krugovoy, Khotulev, Lovren, Karavaev, Mostovoy, Erokin, Dzyuba, Kuznetzov.

Allegri: “Non ci sarà Dybala, che potrebbe giocare invece il Derby d’Italia. Sta lavorando bene, non con la squadra. Dovrebbe quasi sicuramente essere a disposizione con l’Inter. Da quel momento metterà minutaggio fino alla prossima sosta”.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Kean.

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera).

Potete vedere Zenit-Juventus in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights che saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Zenit-Juventus streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video: servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all'anno o 3,99€ al mese.